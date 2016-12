2 febbraio 2014 Roma-Parma di pallanuoto dura 8'. Poi lo stop Campo impraticabile: ma perché si è cominciata? Lo stop definitivo alle 15,25. Per il recupero, domani la decisione: il 12 o 20 marzo se la Lazio dovesse uscire dall'Europa League. Altrimenti... Tweet google 0 Invia ad un amico

18:57 - "Non mi gioco lo scudetto in una piscina", ha detto De Sanctis. "Non si può giocare, non si può giocare", ha detto Rudi Garcia in quei pochi minuti di (non) gioco all'Olimpico. Roma-Parma, sotto il diluvio, non si poteva nemmeno cominciare e non si capisce perché l'arbitro De Marco abbia fischiato l'inzio alle 15,03. Alle 15,11 la sospensione. Alle 15,25 il triplice fischio di chiusura. Il recupero ci potrebbe essere il 12 o 20 marzo.

I teloni all'Olimpico hanno tenuto lontana la pioggia fino alle 14,20, quando hanno cominciato a rimuoverli. Ma sono bastati quindici minuti di pioggia battente a rendere il campo ai limiti della impraticabilità.

Alle 14,57 l'arbitro De Marco con i due capitani Totti e Lucarelli e due funzionari della Lega hanno fatto il sopralluogo. Le facce dei due capitani mostravano già il chiaro segno di evitare la partita: dalle tribune e dalla tivu appariva chiarissima l'impraticabilità del campo. Ma De Marco decideva comunque di far cominciare la partita, e sono stati minuti di non-calcio, nel corso dei quali il Parma ha avuto una mezza palla-gol su un affondo di Marchionni e un fuorigioco segnalato dal guardalinee, ma non considerato dall'arbitro; mentre la Roma si è vista scossa dal brivido Maicon, finito gambe all'aria dopo un contratto e nel guado della sua area di rigore. Niente di grave.

Un primo mezzo stop al 6', con De Marco ancora a consulto coi due capitani. Ma niente, si continua. Garcia furente in panchina "ma non si può giocare, non si poò giocare". Altri pochi secondi di non-gioco, poi De Marco si è visto costretto dai giocatori (e dal buonsenso) a far rotolare e rimbalzare il pallone in una dozzina di punti del terreno di gioco, rendendosi conto che no, il calcio non è pallanuoto.

Lo stop all'11', con ripromessa di un sopralluogo dopo mezz'ora. Ma sperare in un sole tropicale che potesse asciugare il campo era una speranza da fantascienza, così si è optato per uno sopralluogo formale dopo dieci minuti, tanto per stabilire quanto era già chiarissimo prima delle 15. Ovvero Roma-Parma non si può giocare.

IL RECUPERO

Per il recupero, la prima data disponibile sembrava mercoledì 19 febbraio, ma è stata subito accantonata. L'ipotesi probabile è il 12 o il 20 marzo, se la Lazio dovesse uscire dall'Europa League. Stabilito poi il tempo di gioco della gara sospesa: sono 8 minuti e 20 secondi. La decisione ci sarà domani, lunedì, al termine di un vertice presso la Lega di Serie A, a Milano.

IL TABELLINO

ROMA-PARMA 0-0 (sospesa all'8')

ROMA (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Torosidis; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Totti, Gervinho. A disp: Skompski, Lobont, Bastos, Battaglia, Jedvaj, Romagnoli, Taddei. Ricci, Ljajic, Destro. All. Garcia.

PARMA (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Marchionni, Gargano, Parolo; Biabiany, Amauri, Cassano. A disp: Bajza, Coric, Sall, Acquah, Rossini, Molinaro, Galloppa, Mauri, Munari, Schelotto, Cerri, Palladino. All. Donadoni.

Arbitro: De Marco

Marcatori: --

Ammoniti: --

Espulsi: --

Gara sospesa all'8 per impraticabilità del campo causa pioggia