Roma, Pallotta presenterà il nuovo stadio il 26 marzo

18:59 - Dopo tante chiacchiere, il nuovo stadio della Roma sta per prendere forza ufficialmente, almeno il progetto. Dopo diversi rumors è infatti arrivata l'ufficialità sulla data e sulla location della presentazione del nuovo impianto giallorosso attraverso un tweet sull'account ufficiale della AS Roma: "Il presidente Pallotta presenterà lo Stadio della Roma il 26 marzo alle 11 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio".