10:32 - Ultimo allenamento in Florida per la Roma, pronta a fare ritorno in Italia. E nel corso della seduta grande sfida ai rigori tra Florenzi, Pallotta e Rudi Garcia. Il centrocampista giallorosso si è appostato tra i pali: sul dischetto prima il tecnico e poi il presidente. Ecco i video pubblicati sul profilo Twitter della squadra giallorossa. Guarda come è andata...