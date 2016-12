Roma, Pallotta: "Con lo stadio saremo al top nel mondo" 

18:01 - "Sappiamo di aver presentato un grandissimo progetto, non solo per Roma ma per l'Italia intera". Così James Pallotta, presidente della Roma, in merito al progetto dello stadio del club giallorosso in un'intervista alla radio ufficiale del club. Parole rilasciate alla vigilia del sì del Comune capitolino. "Domani ci aspetta un grande giorno. Ci piacerebbe che tutto procedesse velocemente, ma sappiamo che c'è ancora parecchio da fare. Sapevamo sarebbe stato complicato, ma non vediamo l'ora di andare avanti. L'intero progetto supererà il miliardo di euro, e non ci sarà alcuna speculazione edilizia".



Un progetto che farà grande la Roma: "Sono estremamente ottimista sul nostro progetto che riguarda i prossimi 20-30 anni. Non ho alcuna intenzione di mollare, a meno che qualcuno non mi butti nel fiume... Ribadisco, questo è solo l'inizio - ha promesso Pallotta ai tifosi della Roma - la gente capisce lo sforzo che stiamo facendo: vogliamo fare della Roma il più grande club al mondo. Questo richiede parecchio lavoro, è un progetto ambizioso, ma è il nostro obiettivo e nessuno di noi sarà soddisfatto fin quando non lo avremo raggiunto".