Roma-Napoli, Benitez: "Felice per la reazione, sono fiducioso in vista del ritorno"

10:05 - Benitez, dopo il ko con la Roma, rimane ottimista in vista della semifinale di ritorno: "Siamo fiduciosi, in casa possiamo fare ancora meglio. Sono felice della reazione della squadra e soddisfatto per il nostro atteggiamento nella ripresa". Il tecnico punta il dito contro l'arbitro: "Sul primo gol c'era un chiaro fuorigioco, in occasione del secondo l'arbitro ha ritardato il fischio d'inizio impedendoci di ripartire velocemente con l'azione".

Rafa racconta la visita di De Laurentiis negli spogliatoi a fine gara: "Non ci ha detto nulla, ha ascoltato ciò che dicevo alla squadra e ci ha fatto i complimenti. Hamsik? Ha bisogno di giocare tante gare, ritrovare continuità. E' un giocatore importante per noi".



Il tecnico analizza poi l'ultimo gol di Gervinho, arrivato quando in campo era entrato Behrami al posto di Higuain: "La squadra aveva equilibrio, se analizziamo l’azione ci rendiamo conto che la Roma ha fatto una giocata velocissima e difficile da contrastare, può succedere".