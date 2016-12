Roma, Nainggolan insulta un tifoso che attacca Borriello 

19:49 - Radja Nainggolan si trasforma in difensore e lo fa per Marco Borriello. L'attaccante è stato attaccato su Twitter da un tifoso, che lo ha invitato a trovarsi una squadra commentando una foto che ritraeva lo stesso Borriello sotto la statua dedicata a Rocky. E Nainggolan non ci ha più visto, rispondendo in modo ancora più pesante. ""Perché continui a insultare? Non ti vogliamo, sei un miserabile, un tifoso di m...", ha scritto il belga della Roma.