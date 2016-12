Roma, Nainggolan avvisa il Napoli: "Meritiamo secondo posto e Champions"

17:12 - La sconfitta del San Paolo non ha scalfito le certezze di Radja Nainggolan, che avvisa il Napoli per la corsa alla Champions. "Meritiamo il secondo posto. Possiamo qualificarci direttamente per la Champions League. La Roma ha grandi prospettive", ha spiegato il centrocampista giallorosso. "Qui nei momenti difficili ci aiutiamo a vicenda, perché siamo un gruppo - ha aggiunto il belga -. Per me è importante dare tutto per la squadra".

La squadra di Garcia non ha alcuna intenzione di mollare. E lo si capisce bene dalle parole di Nainggolan, che ha anticipato via Twitter i contenuti di un'intervista concessa al canale tematico giallorosso. Secondo posto, Champions League e grandi prospettive. Radja ha le idee chiare sul suo futuro a Trigoria e per raggiungere obiettivi ambiziosi punta sul gruppo e incita i supporter: "Qui nei momenti difficili ci aiutiamo a vicenda, perché siamo un gruppo. Tifosi, stateci vicini e continuate a spingere forte come noi!"