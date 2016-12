Roma, migliora Totti ma si fermano Destro e Strootman 

18:13 - Le condizioni di Francesco Totti sono in miglioramento. Il capitano giallorosso si è sottoposto a nuovi accertamenti che hanno evidenziato la riduzione del trauma contusivo subito contro il Napoli. Totti proseguirà il programma di recupero e nei prossimi giorni verrà valutato: si punta al recupero con l'Inter. Intanto in vista del Bologna Garcia deve fare i conti con il mal di schiena che ha fermato Destro e l'influenza che ha bloccato Strootman.

Con Maicon già sucuramente out contro il Bologna, restano sostanzialmente due giorni per valutare le condizioni di Strootman e Destro. Nulla di grave ma se per l'olandese di tratta solo di un piccolo attacco influenzale, il mal di schiena dell'attaccante andrà monitorato domani e dopo. Tutto ok invece per Benatia che ha lavorato per tutta la seduta di allenamento coi compagni.