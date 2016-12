Roma, Maicon salta il Bologna e Inter a forte rischio

19:18 - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo l'esito degli accertamenti ecografici cui si è sottoposto Maicon presso il centro sportivo Bernardini. Il difensore brasiliano si è infortunato nel corso della gara di domenica sera contro la Sampdoria: non ci sarà nella trasferta di sabato a Bologna ed è a forte rischio per la sfida del 1° marzo contro l'Inter. Già saltò l'andata contro la sua ex squadra a San Siro.

Intanto la squadra si è ritrovata per la ripresa degli allenamenti dopo il lunedì di riposo. La sessione è iniziata alle 15 con palestra e lavoro tecnico per tutti. A seguire, solo chi non ha disputato l'intera gara contro la Sampdoria ha effettuato una gara e delle esercitazioni sulle finalizzazioni. Differenziato per Balzaretti (palestra e fisioterapia). Solo terapie invece per Benatia, Dodò e Totti.