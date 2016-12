Roma, le due curve verso la chiusura: nuovi cori contro i napoletani 

23:42 - A causa dei cori discriminatori intonati dai tifosi romanisti all'indirizzo dei napoletani durante l'andata di Coppa Italia fra Roma e Napoli, sia la Curva Sud sia la Curva Nord dello stadio Olimpico rischiano per la prossima gara casalinga dei giallorossi, in programma il 16 febbraio con la Sampdoria. Entrambi i settori, infatti, erano già stati sanzionati lo scorso 21 ottobre dopo la gara di campionato disputata sempre contro il Napoli.

La Sud inoltre era stata sanzionata anche il 17 dicembre dopo la trasferta in casa del Milan (pena però successivamente sospesa dalla Corte di giustizia della Federcalcio per approfondimenti). In occasione della gara di campionato col Napoli il giudice sportivo deliberò per "l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati Curva Sud e Curva Nord privi di spettatori", disponendo però "che l'esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l'avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell'ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione". Secondo la Lega, le squalifiche di questo genere si scontano in campionato anche se vengono inflitte per eventi di Coppa Italia.

CORI E LANCIO DI PETARDI IN CURVA

"Odio Napoli" e "Vesuvio lavali col fuoco": questi i cori offensivi cantati dagli spalti dell'Olimpico all'indirizzo dei tifosi del Napoli presenti allo stadio per assistere alla semifinale d'andata di Coppa Italia. Prima dell'inizio dell'incontro inoltre sono stati lanciati anche diversi fumogeni e bombe carta, poi a partita appena iniziata anche dal settore dei tifosi napoletani verso la curva Nord, e subito dopo viceversa.