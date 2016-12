Roma, Keita traccia la rotta: "Lottare per il primo posto"

17:02 - Garcia chiedeva giocatori di esperienza e la dirigenza non ha tardato a soddisfare le esigenze del tecnico: Seydou Keita e Ashley Cole, 67 anni in due, ma ancora tanta voglia di vincere e stupire. Il maliano presentato a Trigoria ha detto: "Noi calciatori siamo agonisti e vogliamo sempre vincere: e' una questione di mentalità. Ho vinto molto, ma per me e la Roma è importante lottare per il primo posto, sarebbe bello vincere qui".

Entusiasmo palpabile quello del centrocampista ex Barcellona: "Farò di tutto per essere essere all'altezza degli obiettivi del club e di questa tifoseria. Il ginocchio sta bene e ho recuperato quasi completamente, cercherò di far remare testa e corpo nella stessa direzione". Chiusura dedicata al contratto annuale appena siglato: "Ho 34 anni ma fisicamente ne sento di meno, se andra' bene sia io, sia il club, saremo felici di prolungare la permanenza. Un anno calcistico è costituito da nove mesi di lotta quotidiana".