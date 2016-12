Roma-Juve, Pjanic accusa Chiellini 

10:16 - Lo scontro tra Pjanic e Chiellini è proseguito anche dopo la partita, ma a parole. "Ho sentito un colpo e ho perso sangue, e il sangue non viene da solo. Vediamo spesso certe immagini... Destro è stato squalificato 4 giornate, vediamo cosa succede ora", ha accusato il romanista. La difesa dello juventino: "Non c'è stata alcuna gomitata, solo un blocco: l'arbitro ha visto, le immagini tv sono chiare. E io sono tranquillissimo. Ho anche chiesto scusa".

"Non tutti i contatti sono gioco violento: mi dispiace averlo toccato. Era uno schema previsto, dovevo fare blocco sul tiro della nostra punizione. L'arbitro ha visto, ha deciso per il fallo e basta. Sono il primo a prendermi le colpe, quando le ho. Per esempio per il mio gioco certi cori me li merito. Ma oggi sono tranquillissimo", ha aggiunto Chiellini.