Roma-Juve meglio non giocarla di sera. O no?

10:37 - Roma-Juventus, domenica. Che partita sarà? E soprattutto, a che ora si giocherà? Le voci del mercoledì si sono rincorse, soprattutto per dire e far capire che far disputare il match all'orario stabilito, le 20,45, sarebbe un rischio di ordine pubblico evidente. Tant'è che su ripetute sollecitazioni si è arrivati a far circolare l'ipotesi di un anticipo alle 15, onde evitare l'afflusso serale dei tifosi. In Prefettura a Roma si è tenuto un vertice, concluso poco dopo le 18, nel quale si è fissata il progetto di far giocare la partita entro un arco di tempo che va dalle 13 alle 16.

Sul fronte della Lega calcio, si viene a sapere che per il momento il fischio di inizio è fissato per le 20,45 come da programma. C'è tempo e modo per valutare, nelle prossime ore, la scelta meno complicata.

Anticipi e posticipi ultima giornata

Sabato 17 maggio

ore 20.45 UDINESE – SAMPDORIA

Domenica 18 maggio 2014

ore 15

GENOA – ROMA

JUVENTUS – CAGLIARI

ore 20.45

CATANIA – ATALANTA

CHIEVO – INTER

FIORENTINA – TORINO

LAZIO – BOLOGNA

MILAN – SASSUOLO

NAPOLI – VERONA

PARMA – LIVORNO