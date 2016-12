Roma-Juve, Conte: "Il gol di Peluso? Il cross mi sembra dentro di parecchio"

23:41 - Il ko con la Roma costa alla Juve l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Hanno fatto gol nel momento in cui stavamo prendendo il sopravvento - dice Antonio Conte -. E' stata una gara molto equilibrata tra due squadre forti". Il tecnico recrimina per il gol annullato a Peluso a inizio ripresa: "Mi sembra dentro di parecchio, poi ci sta che l'assistente l'abbia vista fuori. Meglio che sia successo a noi, altrimenti avrebbero parlato degli aiutini...".

Conte analizza così l'andamento della gara: "Volevamo usare le giuste accortezze in fase difensiva e in fase di possesso. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, ma non vedo grandi momenti di sofferenza da parte nostra. E' stata molto equilibrata tra due squadre forti. L'episodio è stato favorevole a loro".



Il tecnico si concentra poi su due episodi che hanno fatto discutere. Si parte dal fallo di Benatia su Giovinco, con il difensore della Roma che se l'è cavata con un giallo: "Penso che quello possa essere considerato un fallo da ultimo uomo, l'ho chiesto anche a Rocchi e mi ha detto che il giocatore era girato. Ci stava il rosso? Non so se c'è l'interpretazione dell'ultimo uomo o no, non mi va di andare al posto degli arbitri, accettiamo la decisione". Sul gol annullato a Peluso: "A me sembra dentro di parecchio, di un metro sicuro. Poi gli abritri possono sbagliare, ma a me sembra dentro e anche di un bel po'. Ci sta che l'assistente l'abbia vista fuori, ma vedendo anche la reazione dei calciatori della Roma... Tutti con le teste basse, benedicono il fatto che il guardalinee abbia alzato la bandierina".



Sul fatto di non aver schierato la formazione migliore, Conte motiva così la sua scelta: "Abbiamo sempre utilizzato la Coppa Italia come una manifestazione per rendere protagonisti tutti, per far capire che tutti sono importanti. Siamo arrivati una volta in finale, io ho molta fiducia nei miei calciatori. Non dimentichiamo che, se Chiellini non fosse stato squalificato domenica, avrebbe riposato anche lui".