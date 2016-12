Roma, infortunio Astori: lesione di primo grado al ginocchio destro

17:03 - Brutta tegola per Rudi Garcia. Davide Astori si è infortunato negli ultimi minuti della sfida di Champions League contro il Cska Mosca, dominata dalla Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato una distorsione del ginocchio destro con lesione di primo grado al legamento collaterale mediale. Il giocatore, che già iniziato le terapie per il recupero, resterà fermo per almeno due-tre settimane.