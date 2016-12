Roma, Holebas si presenta: "A 18 anni avevo smesso di giocare"

15:36 - Giorni di presentazioni in casa Roma. Oggi è il turno di José Holebas. Il terzino mancino arriva dall'Olympiacos: "Sono felicissimo di essere qui. Avevo altre offerte, ma ho deciso di venire alla Roma perché è un grande club a livello europeo". Il greco rivela poi un inedito retroscena: "A 18 anni avevo smesso di giocare, dovevo dedicarmi a cose più importanti come mia figlia". Poi però Holebas ci ha ripensato.

"Mi sono detto, anche io devo tornare a giocare. Sono quindi ripartito dal basso: c'è voluto tanto, ma ce l'ho fatta. Ho cominciato a giocare tardi e ora ho 30 anni, ma posso dire che sono ancora affamato di vittorie". Il palmarès è di tutto rispetto: 4 campionati e 2 Coppe di Grecia, tutto con la maglia dell'Olympiacos. Il prossimo obiettivo è naturalmente il campionato italiano: "Tutti qui vogliamo vincere lo Scudetto. Ho visto una bella squadra: credo che se ci crediamo e lottiamo ci possiamo riuscire".

Holebas, nato in Germania da padre greco e madre tedesca, parla del ruolo che preferisce occupare in campo: "Sono un terzino sinistro, ma posso anche essere schierato centrale. In ogni caso sceglierà l’allenatore". In patria è conosciuto anche come Iosif Cholevas, nome che porta sulla maglia. Alla Roma trova due compatrioti, suoi compagni in Nazionale e prima all'Olympiacos: "E' sicuramente un vantaggio che giochi da anni con Manolas e Torosidis: c'è feeling tra di noi". I giallorossi sabato alle 18 saranno impegnati in trasferta contro l'Empoli: "Sono qui da tre giorni solamente, mi sto allenando e farò del mio meglio. Dipenderà da Garcia dove e se farmi giocare. Io da parte mia darò il massimo per aiutare la squadra".