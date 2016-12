Roma, grana Maicon: rientro posticipato in Italia

10:05 - Rischia di essere turbato il clima di serenità che aleggia attorno alla Roma. Dal Brasile, infatti, sembra non voler tornare almeno per ora Maicon. Il terzino ex Inter è ancora nel suo paese natale per le vacanze e non sarà aggregato alla squadra in partenza per il ritiro austriaco di Bad Waltersdorf.

Maicon ha comunicato alla dirigenza giallorossa di voler sfruttare fino all'ultimo le ferie (termine massimo 12 agosto): il suo approdo a Trigoria era atteso tra il 3 e il 6 di questo mese. Il brasiliano, unico terzino destro della rosa assieme a Torosidis, si è dimostrato giocatore fondamentale nella splendida stagione passata della Roma. Inoltre, ha un contratto in scadenza nel giugno 2015 e, al suo rientro in Italia, potrebbe sedersi al tavolo per discutere di un eventuale rinnovo con adeguamento dell'ingaggio oppure scegliere clamorosamente di rompere con la società capitolina.