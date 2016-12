13 febbraio 2014 Roma, già sfregiato il murales di Totti E intanto sul web si scatenano i fotomontaggi, tra cui uno con la Coppa Italia sul volto del numero 10 giallorosso Tweet google 0 Invia ad un amico

16:45 - Il mega-murales dedicato a Francesco Totti sui muri di Roma è durato solo pochi giorni. Infatti, nella notte, è stato sfregiato da alcuni vandali che lo hanno macchiato con della vernice. Nella sponda bianco-celeste la cosa non era stata gradita e il blitz era prevedibile. Intanto sul web spopolano i fotomontaggi, tra cui uno che vede la Coppa Italia vinta dalla Lazio lo scorso maggio che campeggia sul volto del fantasista giallorosso.

La stracittadina, giocata pochi giorni fa, continua anche sul web. Alcuni tifosi laziali chiedono che il volto di Totti venga modificato da Olimpia, l'aquila simbolo dei biancocelesti, altri, invece, vorrebbero disegnare per davvero la Coppa Italia conquistata lo scorso anno. Intanto il comune, per non scontentare nessuno, ha annunciato che il muro verrà ripulito. Ma il derby, a Roma, non finisce mai.