Roma, Gervinho: "Voglio lo scudetto"

12:47 - Carico e, soprattutto, ambizioso. Sono due gli obiettivi di Gervinho: "Primo, vincere la Coppa d'Africa. Secondo, conquistare lo scudetto. Ma sono in ordine cronologico, non di preferenza personale". L'ivoriano, soddisfatto del mercato, scommette sulla Roma: "Ora c'è concorrenza in tutta la rosa ed è una buona notizia visto che siamo impegnati su vari fronti. La mancanza di alternative ci è costata il titolo la scorsa stagione, ora tutto è possibile".

L'attaccante giallorosso, che dopo la grande gara col Cska è ottimista anche per il girone di Champions, si confida nel corso di un'intervista al sito della Fifa: "Siamo molto fiduciosi e non mi sento di dire che il livello della Serie A sia sceso più di tanto. Resta un campionato molto attraente e lo dimostra il fatto che durante l'estate alcuni grandi giocatori hanno deciso di venire a giocare qui. Stiamo lavorando sodo per proiettare un'altra immagine del calcio italiano in Europa".



La Roma a inizio 2015 dovrà però fare a meno di Gervinho, visto che la Costa d'Avorio sarà impegnata in Coppa d'Africa (17 gennaio/8 febbraio in Marocco). Il giallorosso, dopo l'addio di Drogba alla Nazionale, avrà ancora più responsabilità: "Didier era il nostro capitano, ha dato un grande contributo e lascerà un vuoto incolmabile. Per quanto mi riguarda, sono orgoglioso di aver giocato con lui. Ma ora ha lasciato e noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo alcune sfide importanti in arrivo, tra cui la qualificazione e il torneo stesso nel mese di gennaio. Questo è quello su cui dobbiamo concentrarci. Per me, la migliore squadra in Africa è ancora la Costa d'Avorio".