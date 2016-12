Roma: Gervinho torna ad allenarsi a Trigoria, Astori è a Denver

19:05 - La Roma è quasi completa: a Trigoria si è infatti rivisto Gervinho, che dopo aver sistemato gli affari personali in Africa è tornato ad allenarsi in Italia, essendo stato esentato dalla tourneè americana. America che ha invece accolto il neo acquisto Davide Astori, sbarcato a Denver per unirsi immediatamente ai nuovi compagni: per il difensore maglia numero 23 e possibile esordio martedì, contro il Real Madrid.

Il difensore azzurro ha quindi iniziato la sua nuova avventura in giallorosso, cambiando all'ultimo dal biancoceleste della Lazio, che lo aveva in pugno. Il suo acquisto potrebbe predire un addio di Mehdi Benatia: il difensore marocchino ha molto mercato, una valutazione decisamente alta (30-40 milioni) e la concreta possibilità di giocarsi le sue chances altrove, al fine di lottare per la Champions.

Per Gervinho, il rinnovo pare più vicino: l'attaccante ha sistemato le questioni personali che aveva in sospeso in Costa d'Avorio ed è immediatamente tornato ad allenarsi in quel di Trigoria, seguito dai preparatori atletici rimasti per l'occasione "a casa". Dicevamo del rinnovo: economicamente la distanza tra le parti è ancora ampia, ma la strada intrapresa lascia ben sperare.