Roma, Gervinho non va negli Usa: "Solo motivi personali"

11:40 - All'imbarco della Roma per gli Stati Uniti Gervinho non c'era. L'attaccante ivoriano non è stato convocato da Garcia perché si trova attualmente in permesso nel suo Paese: "Se non sono in viaggio con la squadra è per sistemare delle questioni personali qui ad Abidjan. Ho il permesso del club. Raggiungerò i miei compagni di squadra presto" ha fatto sapere l'ex Arsenal su Facebook. Le questioni legate al rinnovo quindi non c'entrano.

Il tira e molla fra Gervinho e la Roma, in realtà, va avanti da settimane. Il giocatore chiede gli sia riconosciuta l'ottima stagione alle spalle, con un cospicuo aumento dell'ingaggio: la richiesta è di 3,5 milioni. Il club giallorosso non sembra volersi spingere così in alto e la situazione è in standby. La mancata partecipazione di Gervinho alla spedizione americana aveva aumentato le speculazioni sul suo conto, ma attraverso Facebook il giocatore ha fornito la sua versione. Fra qualche giorno si unirà al resto della truppa, ma la calma potrebbe rimanere apparente.