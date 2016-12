Roma, Gervinho ci crede: "Ancora in corsa per lo scudetto"

11:53 - La batosta con la Juve non ha scalfito le ambizioni e le certezze di Gervinho, che crede ancora al successo finale dei giallorossi in campionato. "Anche se abbiamo perso con la Juventus, restiamo secondi e manteniamo il nostro buon umore - ha spiegato a 'Le Parisien'-. Siamo ancora in corsa per la Champions League e per lo scudetto". "Ci vuole ben altro per destabilizzarci e influenzare il nostro stato d'animo", ha aggiunto.

Dunque, nessuna resa. Gli otto punti di distacco dalla capolista non spaventano l'attaccante della Roma, che rilancia. "Nonostante la delusione per aver perso con la Juve, Garcia ci ha detto soprattutto di non scoraggiarci - ha proseguito -. E' stata la nostra prima sconfitta stagionale contro una diretta concorrente, tra l'altro più attrezzata di noi. L'allenatore ha insistito su questo punto prima di aggiungere che la stagione è ancora lunga. Il suo messaggio è stato positivo". Quanto alla necessità di non dover più sbagliare, Gervinho ha le idee chiare: "Se adesso avremo più pressione sulle spalle? Al contrario, ci motiva di più. Ho visto come ha reagito lo spogliatoio e posso dire che non si è rotto nulla".