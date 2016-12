Roma, Garcia: "Vogliamo vincere sempre"

Rudi Garcia si gode la fine del mercato e la sua nuova Roma, che domenica sfida il Parma all'Olimpico: "Sapete benissimo che non mi piace il mercato così lungo... Ma la società ha operato bene: Toloi è un giovane d'esperienza, Bastos sta migliorando e sarà convocato. Il Parma è una squadra in salute, ma ha punti deboli come tutte. Turnover? Non terrò conto della Coppa Italia, noi giochiamo sempre per vincere. Totti? Va gestito, ma è fondamentale".

18:02 Maltempo, treni in tilt nel nord-est

Il maltempo ha mandato in tilt il traffico ferroviario nel Triveneto, non solo sulla linea Venezia-Trieste, con numerose interruzioni e modifiche al programma di circolazione dei treni. Lo rende noto Trenitalia, segnalando anche l'interruzione momentanea, sempre per neve e pioggia, dei collegamenti tra Italia, Austria e Slovenia. La linea Venezia-Trieste e' sospesa fra San Stino di Livenza e Portogruaro per l'esondazione del fiume Reghena (non il Longon come riferito in un primo tempo). Per garantire il trasporto Rfi ha dirottato i convogli via Udine-Treviso e istituito bus sostitutivi fra Portogruaro e San Dona' di Piave Stop per neve invece alla linea Udine-Tarvisio, fra Carnia e Tarvisio; anche qui sono stati attivati un servizi sostitutivi con autobus. Per quanto riguarda la linea Treviso-Portogruaro la circolazione e' sospesa fra Motta di Livenza e Portogruaro, sempre per l'esondazione del fiume Reghena; anche in questo caso sono state istituite delle linee di autobus. Tra pianura e montagna la linea Padova-Calalzo e' sospesa fra Ponte nelle Alpi e Calalzo, per alberi caduti sui binari.

17:52 Neve in Veneto, interviene l'esercito

L'Esercito sta intervenendo in Veneto con soldati e mezzi speciali per concorrere a rimuovere la neve dalle strade e ripristinare almeno la viabilita' principale. Attualmente i centri dove l'esercito e' piu' impiegato sono Vensa di Cadore, Vodo di Cadore, San Vito di Cadore, Cencenighe di Cadore e Santo Stefano di Cadore.