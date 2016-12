Roma, Garcia: "Vogliamo la finale di Coppa Italia"

10:13 - Alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia, Rudi Garcia mette subito le cose in chiaro: "Io non temo niente ma ho rispetto per tutti, soprattutto per il Napoli che è una buona squadra. Turnover? L'ambizione deve essere quella di andare in finale, giocheremo questa Coppa al 100%". La Roma arriva più riposata, non avendo giocato domenica: "Può essere un vantaggio, ma ad alcuni manca il ritmo perché non giocano da dieci giorni".

Per Benitez la Roma è avvantaggiata per non aver giocato domenica.

"Può essere perché loro hanno giocato, hanno anche perso e sul piano psicologico può contare. Ma sicuramente staremo bene sul piano fisico, ma ad alcuni manca il ritmo perché non giocano da dieci giorni".



Teme il Napoli in crisi?

"Io non temo niente, ho rispetto per tutti, soprattutto per il Napoli che è una buona squadra. E' vero che sono in un momento difficile, ma può anche esserci una reazione. La semifinale non si gioca solo su una partita, si gioca su 180 minuti. Ma meglio prendere un vantaggio domani e opzionare la qualificazione".



Benitez sta pagando il fatto che nel calcio italiano conta la difesa?

"Non penso, bisogna attaccare e segnare dei gol, ma bisogna avere un equilibrio forte, è vero che quando si difende bene è più facile vincere le partite. Il Napoli è forte, non solo in attacco. Domani dobbiamo fare in modo di non prendere gol, perché in caso di pareggio nelle due partite può essere importante non prendere gol in casa".



Sulle parole di Reja, che ha augurato degli infortuni alla Roma prima delle scuse.

"Avremo il tempo di parlare di questa cosa, il campionato è domenica, oggi parliamo della Coppa Italia".



Su Nainggolan.

"Nessuno è perfetto, neanche De Rossi, Strootman, Pjanic o Taddei, ma lui è forte. Aiuta la squadra sul piano difensivo e offensivo, può migliorare sul fatto di essere decisivo, ha un calcio forte, può segnare gol da lontano, può fare un po' più di inserimenti, ma con questa potenza nella gambe sa fare tutto. Un buon acquisto non solo sul piano sportivo ma anche umano. E' incredibile vederlo giocare con noi, sembra che abbia fatto il ritiro di inizio stagione".



Ci sarà turnover?

"Abbiamo il vantaggio di non avere giocato tre giorni fa e anche per domenica, perché ci saranno quattro giorni prima della gara di campionato. Il problema forse ci sarà sulla gara di ritorno, vedremo, ma non mi piace fare calcoli. Ognuno deve essere pronto a giocare e a dare il meglio".



Sull'importanza della Coppa Italia.

"Vogliamo giocare tutto al 100%. Dobbiamo fare attenzione a leggere la classifica in campionato, perché quando abbiamo una partita in meno pensiamo sempre di avere 3 punti in più, ma non è così, dobbiamo giocarla. Col Napoli sarà una bella gara, sul piano tattico può influire che non si gioca sui 90 minuti, quindi ogni gol è importante e ogni dettaglio è più importante del solito".



Ancora sul turnover.

"Quello che importa è il momento della stagione in cui si gioca la Coppa. Dopo la sosta abbiamo giocato una partita di campionato e la Coppa c'era dopo tre giorni, e quindi era importante non far giocare tre partite di fila agli stessi. Oggi è diverso. Io penso che domani il Napoli giocherà con i miglori giocatori. L'ambizione deve essere di andare in finale, giocheremo questa Coppa al 100%".



Bastos può giocare?.

"E' pronto per giocare. Avremo quattro partite, è sicuro che ci sarà spazio per tutti, perché sarà importante giocare con i giocatori che sono al 100%. Per la prima gara non dobbiamo fare nessun calcolo, dopo vedremo giovedì cosa è successo e come preparare il derby".



Sull'utilizzo dei social network da parte dei giocatori.

"All'inizio della stagione c'è una linea. Io parlo di questo con i giocatori, oggi con i social c'è la possibilità di dire qualsiasi cosa. Sul piano personale possono dire tutto, ma sul piano professionale devono stare attenti perché rappresentano la Roma. Bisogna fare attenzione perché quando una cosa è detta e scritta è fatta, e dopo è difficile tornare indietro. Ma io sono tranquillo, perché i miei giocatori sono intelligenti".



Sta per cominciare un ciclo decisivo per la stagione?

"Non penso. E' sicuro che la Coppa Italia ce la giochiamo in una settimana, ma il campionato è ancora lungo, niente è ancora sicuro per nessuno. Questa squadra è forte mentalmente, vuole sempre vincere, andiamo avanti così fino alla fine della stagione e vedremo".



Il recupero di Roma-Parma sarà ad aprile: campionato falsato?

"Perchè falsato? non abbiamo giocato, ma non abbiamo neanche preso punti. Il calendario è così, dobbiamo valutare tutto, perché all'Olimpico si gioca anche l'Europa, giocheremo quando la Lega ci dirà di giocare".



Sulla gestione di Totti.

"Francesco è un ragazzo come gli altri. Quando è al 100% meglio averlo sul campo, ma dipende da tante cose, l'avversario, la strategia del giorno. Abbiamo bisogno di lui, non dobbiamo rischiare di perderlo. Non vale solo per lui, a volte ci sono giocatori che possono giocare ogni tre giorni, per altri l'allenatore deve fare attenzione".



La partita si vincerà a centrocampo?

"Quello che conta è avere un centrocampo con qualità fisiche e tecniche. Nel nostro caso, chiunque giochi abbiamo queste caratteristiche. Non basterà giocare bene a centrocampo, dobbiamo essere forti in difesa e in attacco".

LA LISTA DEI CONVOCATI: MANCA TOLOI

Sono 21 i convocati da Rudi Garcia per la partita con il Napoli. Assenti gli infortunati Balzaretti e Dodò, oltre al nuovo acquisto Toloi. La lista completa: Bastos, Benatia, Castan, De Rossi, De Sanctis, Destro, Florenzi, Gervinho, Jedvaj, Ljajic, Lobont, Maicon, Nainggolan, Pjanic, Ricci, Romagnoli, Skorupski, Strootman, Taddei, Torosidis, Totti