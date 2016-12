Roma, Garcia: "Una risposta sul campo da grande squadra" 

23:53 - Soddisfatto e orgoglioso. Così Garcia dopo il 3-0 alla Samp: "L'ambiente, con le curve chiuse, era surreale - ha detto il tecnico della Roma - ma ho visto una grande squadra, teniamo a distanza il Napoli, abbiamo nove punti in meno della Juve ma con una partita da recuperare e tutto è ancora aperto. Ottima prova di carattere: una vittoria per chi stasera non ha potuto essere allo stadio. Destro? Grande ma dovrò multarlo per essersi fatto ammonire".

"Benatia? ha subito un colpo al bacino, nulla di grave ma sul 3-0 ho preferito non rischiare. Stasera non avevamo niente da guadagnare, arrivavamo da una sconfitta, mancava Totti, avevamo di fronte una buona squadra: sono molto soddisfatto, è stata la risposta di una grande Roma dopo critiche eccessive in cui si è vista una mancanza di rispetto nei nostri confronti. La qualità di questa squadra le permette di giocare qualsiasi tipo di calcio, sappiamo fare di tutto e siamo forti anche sul piano psicologico. Battere il Parma nel recupero aprirebbe prospettive interessanti in chiave scudetto".