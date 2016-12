Roma, Garcia: "Un ko che non lascerà segni: puntiamo all'Europa" 

00:10 - Deluso ma convinto della forza della sua Roma. Così Rudi Garcia nel post-Juve: "Non so se è il peggior modo di perdere l'imbattibilità, finire in 9 di certo non è bello. Sul 2-0 si poteva tornare in gara, siamo stati sfortunati a subire i due gol in momenti brutti. Abbiamo giocato bene ma la Juve è molto efficace. Non credo che lascerà il segno questo ko. Scudetto? Mancano 20 partite, il campionato non è chiuso. L'obiettivo è tornare in Europa".

"Siamo secondi ed è un posto buono" ha continuato l'allenatore della Roma. "Ora vogliamo vincere la gara di Coppa Italia e poi contro il Genoa. Totti? Non dipendiamo da un giocatore. Il primo tempo è stato ottimo, non dimenticate che la Juve è prima e in casa vince sempre, gioca alto e nasconde il pallone. Noi abbiamo giocato bene, però abbiamo fallito la nostra occasione loro no. Subire gol in avvio di ripresa fa male, sono stati bravi sui calci piazzati e dobbiamo crescere in questo. Siamo stati poco efficaci, le occasioni sono state poche ma Buffon è stato bravo. Nemmeno loro ne hanno avuto tante, ma le hanno sfruttate. Sappiamo che la Juve è molto concreta, ci servirà da lezione per il futuro per vincere partite come queste. Chi vince ha sempre ragione, oggi dobbiamo stare bassi e lavorare di più: mancano tante partite e a fine campionato ci sarà Roma-Juve, nulla è finito stasera. Arbitro? Non ho visto nulla, non so se l'espulsione di De Rossi è severa, non prende palla e giocatore ma avendo visto poco non mi esprimo. Finire in 9 è molto difficile, ma non abbiamo perso per questo, siamo rimasti senza Daniele quando erano già sul 2-0".