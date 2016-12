Roma, Garcia: "Totti ai Mondiali: è in grande forma, sarei felice"

L'eliminazione del Napoli dall'Europa League non spaventa Garcia in chiave secondo posto: "Sono certo che andremo direttamente in Champions senza passare per i preliminari - ha detto il tecnico della Roma - ma adesso pensiamo alla partita col Chievo: fare tre punti sarà fondamentale". Poi il capitolo Totti: "E' tornato, è in grande forma, certo non può giocare cinque partite in dieci giorni ma sta bene. Se andasse ai Mondiali sarei molto felice".