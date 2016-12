Roma, Garcia sul ricorso per Destro: "Rischio di due pesi e due misure"

00:47 - Nel momento più delicato della stagione, la Roma di Garcia si trova a dover pensare al ricorso contro la squalifica di quattro giornate a Mattia Destro. La situazione verrà discussa presso gli uffici della Corte Federale il 17 aprile, con gli avvocati della Roma che puntano a smontare il capo d'imputazione con una documentazione fotografica. Sull'argomento ha parlato Garcia: "Interpretando una norma, il rischio è di usare due pesi e due misure".

I dirigenti della Roma chiederanno di riascoltare l'arbitro Massa e i suoi assistenti, mentre all'udienza si presenterà lo stesso Mattia Destro come atto di cortesia nei confronti della Corte. Con una dettagliatissima documentazione fotografica, gli avvocati della Roma cercheranno di smontare il capo d'imputazione al giocatore, facendo crollare l'ammissibilità della prova televisiva, dimostrando che l'intervento di Destro sia stata una reazione scomposta ma non volontaria. I contributi filmati consentono di dimostrare che Massa era in una posizione tale da poter vedere tutta la dinamica dell’impatto e con lui gli assistenti, in particolare il guardalinee e il quarto uomo che erano vicino alle panchine. Con l’utilizzo del grandangolo è evidente che l’arbitro con la seconda mail è caduto in contraddizione.