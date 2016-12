Roma, Garcia: "Strootman via? Per 100 milioni..."

10:48 - Era seduto in tribuna ma i riflettori - almeno quelli del mercato - erano puntati su di lui. Kevin Strootman ha assistito da spettatore all'esordio in Guinness Champions Cup della sua Roma, sconfitta 3-2 dal Manchester United, il club che più di tutti in Europa sembra avergli messo gli occhi addosso. "Se i Red Devils mettono sul piatto 100 milioni possiamo parlarne - scherza Rudi Garcia, che sulla partita ammette -. Siamo stati poco efficaci".

"Il risultato forse è eccessivo, ma alla fine loro hanno vinto con merito - riconosce con onestà il tecnico giallorosso -. E' stato un peccato andare al riposo sotto di tre reti, serviva più lucidità perché se avessimo evitato anche solo un gol avremmo potuto vincere. Il motivo della sconfitta? Ripeto, siamo stati poco efficaci: abbiamo tirato più noi, ma senza trovare la porta". Lo specchio lo ha centrato invece Miralem Pjanic, autore di uno strepitoso gol da oltre 50 metri. "Una parabola fantastica - conclude ridendo Garcia -, gli è servito allenarsi a calciare i piazzati con Denver Broncos (squadra di football americano, ndr)".