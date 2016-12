Roma, Garcia sorpreso da Conte: "Non ce l'avevo con la Juventus"

16:59 - Rudi Garcia attacca, Conte risponde e il tecnico francese si sorprende. La telenovela tra i tecnici di Roma e Juventus si arricchisce di una nuova puntata, la reazione di Garcia alle parole del collega bianconero che l'ha definito "irrispettoso e provinciale". Il francese è sorpreso: "Non mi riferivo alla Juventus, semmai alle avversarie". Pronto l'appoggio della Roma: "Era una denuncia verso la cultura sportiva italiana. Il provinciale non è lui".

A pochi passi dalla fine lo scontro tra Roma e Juventus si inasprisce nei toni tra i due allenatori. Il motivo scatenante è stata l'accusa di scarso impegno di Garcia alle avversarie della Juventus: "Spero che si impegnino fino alla fine, quest'anno non sempre è andata così" disse il giallorosso. Poi la risposta di Conte: "Ci manca di rispetto, sono parole da provinciale" e la sorpresa di Rudi Garcia: "Non ce l'avevo con la Juve, semmai con le altre". A difendere le parole del tecnico ci ha pensato la società giallorossa: "Ad essere provinciale non è Garcia - si legge -, ma l'atteggiamento di alcuni protagonisti del calcio italiano che accettano (e giustificano) passivamente una sconfitta ancora prima del fischio d'inizio".

Il riferimento è ad alcune dichiarazioni dei vari presidenti dopo i ko con la società bianconera. Spinelli, per esempio, numero uno del Livorno alla vigilia del match dello Juventus Stadium dichiarò: "Andremo a Torino col pallottoliere. Di Carlo farà riposare molti diffidati, per noi la partita che conta è quella col Chievo". Nel mirino però anche le dichiarazioni post partita del Torino, del Chievo e del Genoa, giudicate troppo morbide seppur in presenza di torti arbitrali.