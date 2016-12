Roma, Garcia soddisfatto: "Ma ora non pensiamo alla Juve"

10:24 - Alla Roma basta un gol di Torosidis per continuare il cammino in Coppa Italia. E Garcia è soddisfatto della prestazione: "Mi è piaciuta la gara, abbiamo avute tante occasioni per raddoppiare, non abbiamo mai sofferto anche se la Samp ha giocato bene, senza paura". Ai quarti i giallorossi incontreranno la Juventus, ma il tecnico francese non ci vuole pensare: "Non voglio sentire nessuno parlare del match del 21 gennaio".

"Abbiamo fatto il nostro compito, siamo tornati subito alla vittoria e questo era il nostro obiettivo - ha precisato l'allenatore della Roma, che non vuole distrazioni -. La gara che conta adesso è quella di domenica. La pagina Coppa Italia è chiusa e ne riparleremo quando arriverà la gara. Adesso conta vincere domenica contro il Genoa".



Della Juve parla invece De Rossi a fine partita: "Becchiamo un'altra volta i più forti, ma tanto per vincere la coppa il cammino è quello, e noi la vogliamo vincere". Prima però ci sarà il Genoa in campionato. Di sicuro non sarà della partita Bradley, ceduto al Toronto. "Mi dispiace che Michael sia partito, volevo tenerlo, ma lui ha preferito cominciare una nuova avventura e gli faccio gli auguri - ha spiegato Garcia -. Non potevamo tenere un giocatore che vuole andare via". Poi una battuta sulla prestazione dell'ultimo arrivato a Trigoria. "Nainggolan ha fatto bene come tutti gli altri - ha concluso 'Capitan Futuro' -. Abbiamo sprecato molto ma abbiamo fatto una bella partita".

TOTTI: "IMPORTANTE VINCERE SUBITO"

"Dopo la partita contro la Juventus era molto importante vincere subito, è sempre il modo migliore per ripartire col piede giusto". Questo il primo commento di Francesco Totti sul suo blog dopo la vittoria con la Samp in Coppa Italia. "Siamo contenti di aver superato il turno, è una competizione alla quale teniamo. E domenica avremo il Genoa in campionato, è una squadra da rispettare ma allo stesso tempo da affrontare consapevoli della nostra forza e con l'obiettivo chiaro dei 3 punti", ha spiegato il capitano della Roma.