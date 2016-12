Roma, Garcia: "Scudetto? Il distacco è importante"

09:54 - La sconfitta contro il Napoli allontana la Roma, forse definitivamente, dalla corsa scudetto: "Matematicamente no, ma c'è un distacco importante - spiega Rudi Garcia nel post partita-. Speriamo di recuperare un po' di giocatori e che Strootman non sia grave, dobbiamo andare avanti ed essere positivi". L'olandese è stato costretto a uscire nel primo tempo per una distorsione al ginocchio, ma si teme qualcosa di più grave.

Il tecnico francese analizza così la gara: "Abbiamo giocato con maturità e personalità. Il risultato non è meritato, ma nel calcio può succedere, non sempre la squadra più forte vince. Destro in panchina? Abbiamo deciso di aspettare il Napoli e di giocare in contropiede e con la velocità degli attaccanti potevamo avere occasioni e segnare, ed è quello che è mancato". Garcia, a tal proposito, non si preoccupa del solo gol segnato nelle ultime tre partite: "Per segnare c'è bisogno anche di fortuna. I nostri palloni sono passati vicini alla porta e loro ha toccato la traversa ed è entrata. Non dimentichiamo la grande parata di Reina. Possiamo sicuramente avere più efficacia davanti alla porta. Ma era da un po' che non giocavamo così e abbiamo giocato bene qui a Napoli".



Garcia teme per l'infortunio di Strootman: "Il problema di questa sera non è avere perso. Speriamo di non avere perso Strootman. Non ho ancora notizie ma sente molto male e il ginocchio si è gonfiato. E' l'altro ginocchio, ma ha preso una bella botta davanti a me".