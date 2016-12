Roma, Garcia: "Rinnovo? Nessuna fretta, l'obiettivo è la Champions" 

Il domani è adesso. Rudi Garcia ripete fino alla noia il suo credo, anche quando gli si chiede del contratto. "Non è il momento di parlare di programmi futuri. Non abbiamo ancora raggiunto nulla, faremo di tutto per entrare direttamene in Champions League, è il nostro obiettivo. Se ho rifiutato il rinnovo? Sono sotto contratto e anche del mio caso se ne parlerà a fine stagione. Sto bene qui: l'ho detto e lo confermo", ha detto l'allenatore della Roma.