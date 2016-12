Roma, Garcia: "Resto ma con una squadra da Champions" 

14:16 - "Voglio rimanere alla Roma ma voglio una squadra competitiva, capace di affrontare la Champions e contemporaneamente lottare per lo scudetto". Così Rudi Garcia, tecnico giallorosso, in un'intervista esclusiva concessa al Direttore di Sportmediaset Claudio Brachino in occasione dell'uscita dell'autobiografia 'Tutte le strade portano a Roma. Il calcio è la mia vita'. "La mia volontà è chiara - ha continuato il francese - quello che penso l'ho già detto alla società. Non mi interessano le voci su Paris Saint Germain o altre squadre. Non pongo condizioni particolari, dico però che l'anno prossimo giocheremo la Champions e dovremo essere pronti. Affronteremo un campionato che sarà ancor più difficile di quello di quest'anno: forse faremo meno punti ma magari vinceremo lo scudetto ma soprattutto, ribadisco, dobbiamo essere in grado di affrontare al meglio la Champions. Non la giocheremo per vincerla perché ora come ora non è possibile, non siamo programmati per questo, ma voglio almeno giocarmi da protagonista il girone e arrivare alla seconda fase".



Perché questo succeda servirà un mercato all'altezza: "Di mercato - ha aggiunto Garcia - dobbiamo ancora parlare: questa è una settimana particolare, una settimana corta che ci porta in campo già venerdì contro il Milan. Per questo siamo concentrati solo sul campionato. Però chiaramente è un vantaggio esserci qualificati in Champions con tanto anticipo perché ci permette di lavorare di più e meglio".



Già, il campionato. E l'ostacolo Milan per continuare a credere nella rimonta sulla Juve. "Io credo ancora nello scudetto. Certo che ci credo. Tutto è ancora possibile e aperto. E' chiaro che noi dobbiamo però vincerle tutte, incominciando da venerdì: se vinciamo poi possiamo aspettare lunedì per vedere cosa fa la Juve col Sassuolo, sperando che il Sassuolo faccia quello che deve fare perché gioca per la salvezza. Nelle ultime giornate - ha concluso Garcia - abbiamo visto giocare contro la Juve squadre che lottavano per la salvezza e che poi sul campo non hanno fatto niente ma il Sassuolo è una buona squadra, è in un momento positivo, per cui... Certo, è vero che se la Juve vince con il Sassuolo il discorso sarà quasi chiuso ma se non vince allora sarà tutto ancora aperto".