Roma, Garcia: "Pressione sulla Juve, credo nella rimonta" 

18:13 - Successo sul Cagliari, tre punti e obiettivo raggiunto, quello di accorciare sulla Juve. Da qui la soddisfazione di Garcia: "Siamo a meno cinque - ha detto il tecnico della Roma - abbiamo fatto ciò che dovevamo, la pressione è sugli altri. C'è fiducia ed è importante, ce l'hanno i singoli e la squadra è convinta, sappiamo che possiamo raggiungere grandi obiettivi, mancano sei partite, dobbiamo provarci. E' normale credere nella rimonta".

"Abbiamo sfatato un tabù come quello di Cagliari - ha proseguito l'allenatore giallorosso - e questo dà ancora più fiducia al gruppo.Tanti squalifiati con l'Atalanta? Vuol dire che riposeranno e ci sarà modo per far giocare altri giocatori. Chi entra sa sempre cosa fare. E' normale credere nella rimonta. Non dipende da noi, nelle nostre mani c'è il secondo posto, il resto dipende dagli altri. Certo abbiamo messo pressione sulla Juve e questo mi rende felice e soddisfatto. Il mio primo abiettivo, quando sono arrivato qui a Roma, era ridare il sorriso alla squadra e ai tifosi e questo è stato sicuramente centrato. Il contatto Destro-Astori? Prova tv? Non sono io che devo commentare. Io preferisco parlare di Destro come giocatore, sta facendo benissimo ed è tutto merito suo. Non molla mai, ha statistiche importanti, migliora giorno dopo giorno, sta arrivando al top".