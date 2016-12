Roma, Garcia: "Peccato per quella dormita, ma abbiamo reagito bene" 

10:04 - La vittoria in extremis sul Napoli risolleva l'umore di Rudi Garcia, che non è contento dell'approccio della squadra in avvio di ripresa: "Nell'intervallo avevo detto di stare attenti, ma abbiamo dormito e c'era poca voglia di attaccare - spiega l'allenatore della Roma-. Nel finale l'abbiamo ritrovata". Un giudizio su Gervinho: "Serata fantastica, ma può crescere". Su Strootman: "E' come una lavatrice, pulisce ogni pallone che passa dalle sue parti".

"Era importante vincere, ma sarebbe stato il massimo non prendere gol - spiega ancora l'allenatore francese -. Abbiamo visto una bella partita, con due squadre forti". Sull'inizio del secondo tempo c'è molto da recriminare: "Possono starci degli errori. Da lì sono venuti i due gol del Napoli. Ma in campo si sono viste due squadre con qualità, una bella pubblicità per il calcio". Probabilità per il ritorno: "Direi 50-50%. Il Napoli deve vincere, noi andiamo là per qualificarci. Sappiamo di poter segnare ma anche il loro attacco è fortissimo". Gervinho è in un momento di grazia: "Sente la fiducia dell'allenatore e dei compagni - spiega Garcia - Questa sera volevo toglierlo, ma aveva il piede caldo e per fortuna è rimasto in campo. Totti non può giocare quattro gare di fila, ma in quell'ora in campo ha fatto bene".

Il 3-2 è fondamentale: "Il primo gol del Napoli ha cambiato qualcosa a livello psicologico, abbiamo avuto un calo. Poi è arrivata la reazione e il gol di vantaggio è importantissimo in vista del ritorno. Sul 2-2 ho visto un'ottima reazione da parte della squadra. Comunque la Roma può ancora migliorare, soprattutto non dobbiamo perdere questa voglia di vincere che ci anima". Infine la definizione "alternativa" su Strootman: "Può fare partite di questo tipo con continuità, è un giocatore importante. Quando la squadra è in difficoltà lui è come la lavatrice: riesce a pullire anche i palloni brutti che passano dalle sue parti".



DE ROSSI: "QUESTA GARA UNO SPOT PER IL CALCIO"

"E' bello vedere partite così, è uno spot per il calcio": ai microfoni di Rai Sport Daniele De Rossi commenta così Roma-Napoli, andata delle semifinali di coppa Italia. "Nel nostro campionato il 90% delle gare si gioca con la difesa schierata - le parole di De Rossi - ma è bello giocarsela così contro giocatori forti. Prendere gol dopo un minuto della ripresa non ci ha fatto bene mentalmente - ha proseguito - Dopo il 2-2, però, abbiamo risposto alla grande, vincere oggi 3-2 è stato importantissimo adesso a Napoli ci attende un'altra gara bella come questa".