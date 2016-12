Roma, Garcia: "Non mi preoccupa l'assenza di De Rossi, possiamo cambiare modulo"

13:58 - Archiviata la conquista dei quarti in Coppa Italia, per la Roma il prossimo ostacolo in campionato si chiama Genoa. All'Olimpico non ci sarà De Rossi, squalificato, ma Rudi Garcia non fa drammi: "L'assenza di Daniele non sarà un problema, abbiamo una rosa competitiva. Se serve, possiamo anche cambiare modulo. Domenica abbiamo un unico risultato: vincere". "Pjanic e Dodò stanno bene e sono disponibili", ha aggiunto.

LE PAROLE DI GARCIA

Centrocampo senza De Rossi, si passa al 4-2-3-1?

"Tutto è possibile veramente, ci sono anche Ljajic e Castan squalificati, faremo senza loro, non è un problema, per il centrocampo possiamo anche cambiare modulo di gioco, non fa niente, se abbiamo bisogno di un altro modulo di gioco durante la partita i giocatori saranno pronti".



Meglio Strootman o Pjanic come regista?

"Il più adatto è Taddei, ma può giocare anche Nainggolan e Strootman. Non mi sembra una buona idea portare Miralem più basso, in una zona dove non può essere così utile alla squadra."



La Roma sbaglia molto sottoporta

"Per me quando una squadra riesce a creare occasione da gol, va tutto bene. Se un giorno non riusciremo a creare occasioni, sarà un problema. Però è vero dobbiamo essere più efficaci sotto porta e fare le scelte giuste. Nella nostra squadra tutti possono segnare è un punto importante della nostra formazione"



La Roma è una delle squadre con più espulsioni, troppo nervosismo?

"La gara di Torino ha cambiato un po' le nostre statistiche, ma non mi preoccupa il fair-play nemmeno un secondo"



Nella Roma cosa non funziona più come all'inizio del campionato?

"Nelle prime dieci partite abbiamo centrato anche 10 vittorie: un percorso eccezionale. Non si può fare un riferimento tra la prima parte e il resto della stagione . All'inizio c'erano tutti, poi sono mancati il Capitano, Gervinho e altri, prima della sosta abbiamo preso 7 punti su 9 e poi abbiamo perso con la Juve. Giovedì era importante tornare alla vittoria e l'abbiamo fatto. Ora dobbiamo continuare ad andare avanti, segnare, e giocare bene".



Capitolo giovani e Jedvaj

"La qualità non è un problema di età, ma l'esperienza sì. Quando è arrivato Jedvaj non era maggiorenne, mi aspetto da lui che sia pronto, ho una gerarchia nella mia testa, domani ci saranno Benatia e Burdisso, ma se abbiamo un problema è lui che entra, lui deve lavorare ancora molto, deve imparare il calcio italiano tutto, ma è normale. Alcuni giovani giocano in questa squadra no?".



L'assenza di De Rossi

"La squalifica di Daniele non è un problema, abbiamo una rosa competitiva che ci dà la possibilità di sostituire chi non gioca. Daniele è un giocatore importante, ma non mi serve a niente parlare di quelli che non possono giocare, mi fido al 100% di chi giocherà domani, ho visto Nainggolan entrare bene, Daniele ha delle qualità, ma domani bisogna avere la palla, attaccare, molto e soprattutto mettere in difficoltà questa buona squadra che è il Genoa, se tutti difendiamo difendiamo bene, come visto con la Sampdoria Skorupski ha fatto una bella partita, ma ha avuto poco da fare, subiamo pochi tiri e questo è importante per me."



Inversione di campo tra Roma e Juve in Coppa Italia?

"Parlo solo del campionato"



Le condizioni di Pjanic e Dodò

"Pjanic e Dodò stanno bene, sono entrambi disponibili. Io ho 6-7 attaccanti, manca Ljajic, ma tutti gli altri possono giocare insieme, sono complementari e hanno l'obbligo di muoversi su tutta la linea d'attacco, io non voglio un centravanti statico, se vogliamo essere efficaci e dare difficoltà all'avversario dobbiamo correre e cambiare posizioni".



Con una vittoria la Roma chiude il girone d'andata a 44 punti

"Io firmo per 44 punti, è una buona analisi, la proiezione è da scudetto o soprattutto da Champions, io quello voglio, tornare in Europa, se vinciamo domani e speriamo di farlo è buono avere 44 punti dopo 19 gare".



Florenzi è un po' in calo

"Ora sta meglio, a dicembre non era al top, io preferisco che lui giochi un'ora o settanta minuti alla grande e dopo deve uscire, più che giocare 90 minuti in maniera mediocre, lui ha fatto un grande inizio di stagione, è uno dei capocannonieri, può aiutare su tutti i piani, non ci sono problemi".



Di fronte ci sarà il Genoa, che non potrà contare su Gilardino

"Il Genoa... è vero che Gilardino non giocherà, mi piace molto, ma non ho dubbi che chi giocherà sarà un giocatore motivato e farà anche lui una buona gara, loro hanno giocatori di talento e hanno anche un allenatore che conosce bene la squadra, noi non abbiamo nessuna scelta, l'unica scelta che abbiamo è vincere e fare di tutto per prendere i tre punti."