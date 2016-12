Roma, Garcia: "La pressione è tutta sul Napoli, se perde è finita"

"Abbiamo sei punti in più e una partita da recuperare, la pressione è tutta sul Napoli. Se perdono è finita per loro, per noi non cambierà niente, resteremo sempre secondi con una partita in meno e andremo avanti". Così il tecnico della Roma Rudi Garcia alla vigilia della sfida del San Paolo. "Il pareggio sarebbe buono per noi ma andiamo là per vincere". Su De Rossi: "Non lo difendo ma era già condannato dalla tv e dalla non convocazione".