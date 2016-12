Roma, Garcia: "La Juve resta la favorita" 

00:22 - Tutti danno la Roma come la grande favorita per lo scudetto, ma Rudi Garcia frena. "Dopo il campionato da record dello scorso anno dobbiamo essere ambiziosi, puntare in alto, ma la Juventus ha vinto tre campionati di fila, ha preso Evra e Morata, mi sembra difficile trattarla come outsider. I favoriti restano sempre loro, ma noi faremo di tutto per lottare con loro e proveremo a finire più in alto possibile", ha detto l'allenatore giallorosso.

A preoccupare i tifosi della Roma, però, è il caso Benatia. "Benatia darà il 100%. E' un professionista esemplare. Lo abbiamo visto nelle ultime partite, per me non ci sono problemi. Spero che tra poco ci sarà la possibilità di parlare con voi e di esprimersi. La miglior cosa di avere un avviso su una persona solo le sue parole. Aspettate che arrivi questo giorno", la sua spiegazione. Sulla vicenda Gervinho: ""Per Gervinho c'è stato questo problema, ma non è il solo: ci sono stati casi simili anche per altri grandi club. Abbiamo comunque lasciato a Trigoria un preparatore atletico e un fisioterapista per farlo lavorare assieme a Torosidis, si sta allenando molto bene". La partita contro l'Inter sarà un gustoso antipasto di Serie A e lo stesso Garcia è contento di giocarla, per diversi motivi. "Sembra che l'Inter giocherà con una difesa a tre più un regista, un approccio che mi piace, mi piace giocare con squadre che hanno un modulo diverso - ha spiegato - . E' il momento di lavorare sul piano difensivo e anche sul piano offensivo, per contrastare questo modulo. Con il Manchester non abbiamo sofferto sul piano tattico, non siamo mai andati fuori posizione. Dopo però abbiamo preso dei bei gol, fatti da grandi campioni, ma mi aspetto lo stesso atteggiamento: saper rispondere alle difficoltà, trovare la chiave e provare a vincere la partita. Sulla gar di domani vorrei dire che sarà un piacere ritrovare Dodò. E' un ragazzo d'oro, spero che quest'anno giochi di più. Il loro modulo è anche adatto alle sue caratteristiche". Impossibile, poi, non parlare le polemiche che stanno attanagliando il calcio italiano. "Dobbiamo lottare contro il razzismo nel calcio e l'esempio deve venire anche dai dirigenti, mi sembra ovvio. Dobbiamo lottare contro il razzismo in tutti i modi", ha concluso.