Roma, Garcia: "Il secondo posto è l'unico obiettivo"

10:07 - Per lo scudetto non c'è più niente da fare secondo Rudi Garcia, ma la sua Roma sta facendo un campionato da record: "Il secondo posto è l'unico obiettivo che abbiamo - ammette -, vogliamo andare avanti a fare questi risultati. Non dimentico come il Torino, grazie all'arbitro, fermò la striscia positiva all'andata". Poi rinvia il rinnovo: "Pallotta è a Roma per lo stadio, non c'è in programma alcun incontro tra di noi".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Come sta De Rossi?

Si è allenato bene, non ci sono problemi anche se non gioca da un po'.

Bastos ha superato Ljajic nelle gerarchie?

Non ci sono gerarchie, ci sono giocatori con profili diversi. Florenzi e Bastos sono più difensivi di Ljajic. A me piace avere la possibilità di scegliere.

Per De Sanctis il Napoli ha un organico migliore della Roma: è d'accordo?

Meglio avere l'ambizione che il dubbio della nostra forza. Io sono sicuro che la Roma è forte, anche con qualche infortunato. Faremo di tutto per restare secondi ed è l'unico obiettivo che mi sembra ragionevole avere al momento. Lo scudetto è andato.

Cosa manca per arrivare al livello della Juventus?

Loro fanno un campionato da record, ma anche il nostro lo è. Bisogna solo vincere le partite. Conta solo la classifica e la mia squadra ha 64 punti.

Gervinho rifiaterà col Torino?

Valutiamo ogni partita. Dipende dalla sua forma fisica. Lui ha un profilo unico nella nostra rosa e per il momento dimostra di stare bene.

Destro è un giocatore da Champions? Può diventare un Tevez?

Ha il gol nel sangue. Parliamo di un giocatore come Tevez che ha vinto tanto e ha giocato in tante squadre. Mattia può migliorare ancora molto, è stato fermo 7 mesi e per tornare al meglio ha ancora bisogno di tempo.

La Roma da un po' di tempo gioca un po' meno bene: da cosa è dovuto?

Dobbiamo adattarci alla rosa attuale, quando giocano Destro e Totti insieme non è come quando giocano Florenzi o Ljajic. A centrocampo abbiamo meno uomini a disposizione rispetto all'inizio. Sono comunque contento dei centrocampisti attuali. A Napoli abbiamo fatto la miglior partita sul piano del gioco. Non dobbiamo mollare e continuare a dare il massimo, col Torino voglio vincere.

E' un problema di tecnica e basta o anche di ritmo? Come si risolve?

Questa non è una conferenza stampa sul calcio europeo, vorrei parlare del Torino e della partita di domani. Non so io che posso dire come si risolvono questi problemi, sto imparando questo calcio.

I top player possono essere tentati da altri campionati?

Dipende dalla potenza economica dei club. Higuain e Tevez sono arrivati in Serie A, è una bella cosa.

Il confronto tra il calcio italiano e il Clasico è stato impietoso: qual è la sua opinione. la Roma si avvicinerà ai top club europei?

Real-Barcellona è stata una bella pubblicità per il calcio in generale. Anche se sul piano disciplinare non è stata il top. Qui in Italia ci sono tante grandi squadre nella parte alta della classifica, qui è più difficile vincere.

Arriverà il presidente Pallotta per lo stadio: parlerete del rinnovo?

E' già arrivato questa mattina, è impegnato per presentare lo stadio nuovo. Non c'è niente di previsto su altri fronti, ma sono concentrato sul Torino.

La difesa è un po' in emergenza: sarà il momento di Toloi?

Maicon ha svolto parte dell'allenamento, ma non tutto. Sente ancora male al ginocchio, ma ci sono ancora 24 ore per valutare, non è niente di grave, dipende da quanto dolore avrà. Per sostituire Benatia giocherà Toloi.

Il pareggio dell'andata ha frenato le vostre ambizioni?

Ricordo che quella striscia vincente fu fermata da decisioni arbitrali, ma può succedere.