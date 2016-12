Roma, Garcia: "Ho vinto con la tattica"

23:42 - "E' stata una vittoria sul piano tattico". Così Rudi Garcia ha descritto il successo della sua Roma in Coppa Italia che ha eliminato la Juventus: "Nel secondo tempo abbiamo aspettato di più i bianconeri, così ci siamo creati gli spazi per colpire". Un successo del carattere: "Abbiamo voluto di più questa vittoria e abbiamo giocato una bella partita". Decisivo Pjanic: "L'ho fatto entrare con le squadre stanche per fare la differenza".

"Abbiamo fatto il nostro dovere e lavorato tanto dall'inizio dell'anno per essere a questi livelli - continua Garcia -. Siamo competitivi, ma sappiamo che la Juventus è una grande squadra e sta facendo grandissime cose. Questa sera però abbiamo visto che abbiamo il talento per vincere contro una squadra fortissima". Decisiva la mossa Pjanic a un quarto d'ora dalla fine: "Era previsto che entrasse dopo un'ora di battaglia. E' essenziale per noi e lo sarà ancora, anche nella prossima stagione. Rimarrà a Roma". Infine un po' di mercato: "Heitinga al posto di Burdisso? Non è il momento di parlare di queste cose. Bastos? Deve lavorare, è guarito dalla frattura al braccio, ma deve lavorare". Sul rinnovo in vista: "Sono romanista al cento per cento...".