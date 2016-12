Roma, Garcia gongola: "Capolista senza aver preso gol" 

18:22 - Tutto facile per la Roma contro il Cagliari e Rudi Garcia rende merito ai suoi. "Era importante iniziare bene e poi abbiamo gestito anche visto il caldo. E' un segnale di maturità. I numeri dicono che non abbiamo ancora preso gol e siamo capolista. Abbiamo fatto come mercoledì scorso, poi chi gioca non importa". Sull'arrabbiatura di Destro: "Non so il suo gesto, ha fatto gol, è un giocatore importante. Dovete chiedere a lui cos'ha".



L'unica nota negativa sono gli infortuni di De Rossi e Keita. "Credo sia una casualità. Speriamo che rientrino tutti il prima possibile perché non possiamo giocare sempre con gli stessi. Comunque, per Keita non sembra niente, e per De Rossi spero sia solo un crampo". E il giallo a Florenzi per l'esultanza? "Pagherà la multa, ma con felicità. Sono belle immagini, sono le immagini che si devono vedere nel calcio".