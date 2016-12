Roma, Garcia futuro incerto: a Sabatini il compito di convincerlo a restare 

15:25 - Per Cartesio l’unica certezza è il dubbio. Lo è per Conte, potrebbe esserlo anche per Rudi Garcia. Fantasie, fantacalcio? Forse. Ma negli ambienti vicini al tecnico ispano francese si mormora che stia ponderando attentamente sul suo futuro. Medita su quel che sarà e su quel che è accaduto due giorni fa a Catania, dove è bastata la sua dichiarazione di resa incondizionata rilasciata alla vigilia - con tanti complimenti alla Juventus - per vedere in campo una squadra demotivata, spenta, travolta dall’ultima in classifica.



Un fatto che induce il tecnico ad una profonda e serena riflessione nonostante lo straripante campionato, nonostante gli 85 punti realizzati attraverso un calcio spettacolare, con i quali avrebbe conquistato 5 degli ultimi 6 scudetti. Ha fatto davvero tanto Rudi Garcia, forse troppo, grazie anche alla tensione positiva trasmessa a lui e a suoi dalla lotta continua, week-end dopo week-end, con la Juventus. Ma il suo dubbio, comprensibile, simile a quello di Conte, riguarda il domani senza trascurare il fatto che i nostri tecnici migliori ne hanno un po’ le tasche piene di questo nostro calcio povero e violento. Otterrà il giusto rafforzamento anche in previsione della Champions, che stimola ma toglie energie? Rimarranno i pezzi pregiati? Avrà la squadra le stesse motivazioni avute in questo splendido campionato?



La domanda è lecita e Garcia, apprezzatissimo all’estero, se la pone dopo aver imparato a conoscere l’ambiente romano facile all’esaltazione ma anche alla depressione. Il passato che spesso può servire a conoscere il futuro, insegna che la Roma da trentanni a questa parte, quando ha lottato per lo scudetto arrivando seconda, ha poi fallito miseramente la stagione successiva. Garcia lo sa e medita. Toccherà a Walter Sabatini trasformare il suo dubbio in certezza. Una missione diplomatica oggi meno scontata di quanto si pensi.