Roma, Garcia: "E' la risposta che volevamo, Nainggolan si è integrato" 

17:59 - Con Garcia al timone, la Roma stabilisce il nuovo record di punti al termine del girone d'andata: 44. Il tecnico francese è soddisfatto della reazione dopo il ko di Torino con la Juve: "E' arrivata la risposta che volevo. Un pressing asfissiante per tutto il primo tempo, poi la forma ritrovata di Totti e il gol di Florenzi". Il più sorprendente è Nainggolan: "Radja ha fatto una grande partita. Sembra che sia con noi dal primo giorno di ritiro".

"E' più facile entrare in questa squadra con giocatori di questo livello - spiega ancora l'allenatore - Strootman è in grande condizione, anche Pjanic ha fatto bene". Anche Maicon sembra ringiovanito e l'azione del terzo gol, con uno sprint di ottanta metri, lo dimostra: "In campo è uno che dà tutto, gli piace difendere e attaccare. Il nostro gioco prevede che ognuno possa attaccare ma senza perdere l'equilibrio". Con una squadra che gira a memoria è più difficile rivolgersi al mercato: "Sono felice della mia rosa, con il ritorno di Destro e Totti siamo a posto. Dobbiamo solo valutare le condizioni di Balzaretti, ma senza infortuni siamo davvero forti". Il pensiero scudetto al momento è accantonato: "Importante è tornare in Europa e in Champions, noi dobbiamo essere concentrati per vincere in casa con il Livorno e dopo vedremo gli altri. Se vinciamo tutte le partite avremo una bella soddisfazione, dobbiamo fare il massimo".