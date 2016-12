Roma, Garcia dopo l'Atalanta: "Primo posto raggiungibile"

18:25 - La bella vittoria della Roma contro l'Atalanta ha soddisfatto il tecnico Rudi Garcia: "E' più importante tenere lontana la terza, ma proveremo a vincerle tutte perché lo scudetto è ancora raggiungibile. La pressione è sugli altri". I giallorossi crederanno fino alla fine al titolo: "Abbiamo visto una Roma spettacolare - ha dichiarato Garcia -. Il gioco esalta le qualità dei singoli e tutti si divertono a giocare in questa squadra. Sono contento".

La forza della Roma sta nel suo gruppo e lo ha dimostrato sul campo nonostante le tante assenze: "E' in questo modo che voglio fare giocare la mia Roma. Stasera ci siamo divertiti e forse è stata la più bella partita dell'anno. I ragazzi si divertono a giocare in questa squadra e in questo modo e anche per questo motivo si fanno trovare preparati quando li chiamo in causa, anche chi gioca meno". Uno degli assenti era Destro per il quale lunedì verrà discusso il ricorso contro la squalifica: "Mi aspetto notizie positive e di buon senso" ha commentato il tecnico giallorosso, prima di parlare della classifica romanista: "Per due giorni saremo a -5 dalla Juventus e speriamo di esserlo anche settimana prossima. Proveremo a vincerle tutte, ma l'importante è tenere a distanza la terza. Il primo posto è ancora raggiungibile e ci proveremo, ma la pressione è tutta sulle altre".