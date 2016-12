Roma, Garcia dopo il Torino: "Vittoria importantissima"

00:29 - L'esultanza al gol di Florenzi di Rudi Garcia dice tutto e il tecnico francese della Roma la spiega così dopo il 2-1 al Torino: "E' sempre una grande gioia segnare nel recupero. Giocavamo prima degli altri e questa è una vittoria importantissima perché mette pressione agli altri". Il secondo posto è più vicino: "In questo momento abbiamo le stesse partite degli altri e 9 punti sul terzo". Su Destro, Florenzi e Totti: "Sono da Mondiale".

Il tecnico giallorosso si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: "Ci tenevo tantissimo a vincere, non solo per le altre squadre ma anche in ricordo della partita d'andata". Per i tre punti Garcia ha schierato una squadra ultraoffensiva: "Ci siamo presi tutti i rischi del caso: ho messo Bastos, che è un attaccante, a fare il terzino; Pjanic in mediana e poi Florenzi e Ljajic. Con Maicon a destra avevamo in campo 6-7 attaccanti alla fine. Il risultato ci ha premiato". Decisivi ancora una volta due italiani in aria di convocazione: "Totti, Destro e Florenzi stanno facendo un grande campionato. Meritano il Mondiale e sarebbe una bella cosa tanto per loro quanto per noi come club. Anche De Rossi sta facendo veramente bene".