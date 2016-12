Roma, Garcia: "De Rossi non va condannato"

17:39 - "Non bisogna condannare De Rossi. La tv non sempre riesce a vedere tutto, è difficile giudicare dalle riprese". Queste le parole con cui Rudi Garcia, a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro, ha difeso il giocatore della Roma escluso dalla nazionale secondo il codice etico voluto da Prandelli per il pugno a Icardi. "Non ho sentito il ct ma non mi è piaciuto vedere Daniele già condannato. La giustizia non deve avere due pesi".

"Il problema di queste regole - ha continuato l'allenatore della Roma - è che è difficile fare entrare la tv nel calcio. C'è chi dice che debba decidere sul gol fantasma o per giudicare se un fallo è commesso dentro o fuori l'area, ma perchè in alcuni casi serve e in altri no? La tv non vede tutto. A noi è successo a inizio stagione di avere dei fatti contro ma non è successo niente". Garcia ha poi ridimensionato il viaggio di Pjanic a Parigi in compagnia di Benatia per vedere il Psg: "E' solo andato a vedere una partita di livello. Vedrete che la prossima notizia per Miralem sarà il prolungamento del suo contratto con la Roma".