Roma, Garcia: "Con la Juve in campo undici lupi"

13:10 - Il campionato non ha molto da dire, ma l'appuntamento di domenica contro la Juve per Rudi Garcia è un passaggio cruciale: "Il ko di Catania? Per fortuna in questa stagione non ho dovuto gestire tante sconfitte. La cosa importante è reagire subito e domenica contro la Juve vedremo undici lupi in campo" ha spiegato il tecnico della Roma. Poi una frecciata ai bianconeri: "In Europa il prossimo anno dovremo prendere esempio dal Benfica".

L'allenatore francese è stato ospite dell'università Luiss per presentare la sua autobiografia dal titolo 'Tutte le strade portano a Roma': "Quando mi proposero di scrivere il libro, il mio primo pensiero è stato: 'E ora cosa dico?'. In genere non mi piace parlare della mia vita privata, quindi questa la considero un'eccezione". L'attenzione si sposta sul suo arrivo in giallorosso: "Se una persona crede in se stessa, può arrivare ovunque. Io ne sono la testimonianza. Nella vita bisogna crederci, il treno passa per tutti, magari una volta sola. Dobbiamo prenderlo, come è successo a me con la Roma. Imparare subito l'italiano è stato fondamentale".

Il suo compito nella Capitale non è finito: "Io sono un eterno insoddisfatto e voglio sempre migliorare. Questo è l'obiettivo della prossima stagione della Roma. Questa purtroppo è quasi finita, è scivolata via troppo velocemente. Noi dobbiamo sempre avere un'identità di gioco". Quali sono i reali obiettivi? "In Champions vogliamo far bene, anche se vincerla è impossibile. Bisogna prendere spunto dall'Atletico Madrid. Il campionato? La cosa strana è che forse l'anno prossimo faremo meno punti in classifica ma vinceremo lo scudetto".

Il tecnico, osannato dagli studenti in un'aula strapiena, ci scherza su: "Più che in università, sembra di stare in curva Sud...". Poi si passa a temi più delicati, come quelli che negli ultimi giorni hanno associato il calcio alla violenza: "I valori nello sport sono importanti. Nel calcio accadono cose brutte e sono lo specchio della società. Attenzione a non generalizzare quando accadono le brutte cose. Spesso sono solo gesti di singoli stupidi, non tifosi".