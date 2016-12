Roma, Garcia: "Con la Juve è la gara... della settimana"

12:44 - "Rivincita con la Juventus dopo il ko in campionato? No, è una gara totalmente differente, questa è una partita secca che serve per qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. E sarà la Roma giusta per farlo". Parola del tecnico giallorosso Rudi Garcia alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro i bianconeri. "Non è la partita più importante della stagione, ma della settimana sì. Bastos? Con lui e Nainggolan siamo più forti".

"Contro la Juve è una gara che apre alla semifinale, è totalmente differente dall'altra. La partita di domani è secca: ci sarà solo una squadra qualificata alla semifinale e dobbiamo fare in modo che questa sia la Roma. Quella di domani contro la Juve in Coppa non è la partita più importante della stagione, ma della settimana. Domani con l'Olimpico pieno sarà più facile giocare. Il nostro pubblico è carico e con la squadra. Giocheremo anche per loro".

"Bastos? Può aiutare la Roma. Con lui e Nainggolan siamo più forti. La rosa è più ampia: ci sono più soluzioni, anche in attacco. Bradley è andato via ed è arrivato Radja e siamo gli stessi numericamente. La frattura al braccio? Ho parlato con lui, bisogna lavorare sul piano fisico ma è guarito. Deve lavorare per ritrovare la forza adeguata per giocare ma può allenarsi".

La distanza attuale di otto punti è una distanza reale?

"E' difficile parlarne. Non ho la testa al campionato perchè è passato, abbiamo preso due punti sul Napoli e tre sull'Inter. Del campionato torneremo a parlare, avremo tempo. Ma loro dovranno tornare all'Olimpico a fine stagione".



Pjanic via a fine stagione?

"Non lo so. Ma non saranno troppi cinque centrocampisti l'anno prossimo se andremo in Europa. Prendere Nainggolan non significa perdere Pjanic".



La sfida con la Juve potrebbe andare ai supplementari...

"Nessun pensiero ai supplementari. La terza partita è sempre la più difficile da gestire e arriva tra 5 giorni, per i giocatori non sarà un problema giocare 180 minuti e poi rigiocare domenica. Sarà una squadra per andare in semifinale. Conte sa cosa fare con la sua squadra ed io so cosa fare con la mia, lo vedrete domani. Domani non dobbiamo pensare solo a gestire Pirlo: la Juve ha tanti giocatori forti e il pericolo può venire da tutte le parti. Dobbiamo fare il nostro gioco ed essere più cinici: spero che sabato abbiamo tenuto qualche gol in serbo per la gara di domani. Che arma in più ci serve rispetto alla gara di Torino? Essere più efficaci sui calci piazzati, perché lì abbiamo preso 3 gol così".



ROMA-JUVE: ARBITRA TAGLIAVENTO

Sarà Paolo Tagliavento ad arbitrare Roma-Juventus. Assistenti Tonolini-Manganelli; IV uomo: Rocchi.

I CONVOCATI

Ventitrè i convocati da Garcia per la sfida contro la Juve. La lista: Benatia, Borriello, Burdisso, Castan, De Rossi, De Sanctis, Destro, Dodò, Florenzi, Gervinho, Jedvaj, Ljajic, Lobont, Maicon, Marquinho, Nainggolan, Pjanic, Ricci, Skorupski, Strootman, Taddei, Torosidis, Totti. Non disponibili: Balzaretti, Caprari, Crescenzi, Romagnoli.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Castan, Benatia, Dodò; De Rossi, Strootman, Pjanic; Totti, Florenzi, Gervinho. All.: Garcia.