Roma, Garcia: "Complimenti alla Juve, il campionato è chiuso"

17:52 - Dopo averci creduto fino alla fine, Rudi Garcia alza bandiera bianca: "Il campionato è chiuso - spiega il tecnico della Roma -, complimenti alla Juve. Se hanno fatto una stagione da record il merito è anche nostro. A Catania andremo per allungare la striscia di vittorie, daremo tutto". Anche i dissidi con Conte sembrano superati: "Non voglio più giocare nel cortile della scuola, per me è suonata la campanella della ricreazione. Pjanic? Sono ottimista".

Una vittoria della Roma potrebbe mettere pressione alla Juve?

"Il campionato è chiuso, non cambia niente il nostro risultato, ma noi andremo a Catania per vincere, vogliamo allungare la striscia. A Catania sarà difficile perché è sempre un campo difficile su cui giocare. Complimenti alla Juve, perché una grande società e ha grandi calciatori. Penso che se la Juve ha fatto un campionato da record è anche merito nostro perché abbiamo spinto tanto da dietro. Scudetto? E' una cosa che non mi aspetto più".

Per la Champions servirà una Roma più competitiva?

"Faremo di tutto per rappresentare l'Italia con onore. Cercheremo di vincere più partite possibili, anche per il ranking Uefa".

Negli ultimi tempi è più dentro le polemiche. Ha completato la sua conoscenza del nostro calcio?

"Imparo ogni giorno. E' importante conoscere la gente e le società. Per avere un quadro generale del calcio italiano mi serve ancora un po' di tempo".

Conte, con le sue critiche all'arbitro, è stato incoerente dopo l'eliminazione in Champions?

"Non contate su di me per continuare a giocare nel cortile della scuola. Io suono la campanella della ricreazione".

La Roma andrà a Catania con la determinazione di sempre?

"Non so se vinceremo, ma io sono motivato al massimo, sicuro, abbiamo fatto 9 vittorie di fila e voglio fare la decima, anche se sarà difficile e avremo problemi in difesa. Abbiamo una squadra che ha fame e voglia di vincere, è importante continuare a giocare bene e vincere anche per l'anno prossimo, un professionista si vede anche quando non c'è più un obiettivo di classifica, dobbiamo giocare al massimo per il rispetto del campionato e di tutti gli avversari".

Ritiene che Castan e Romagnoli possano giocare insieme se Toloi non ce la farà?

"Toloi non sarà convocato, il problema è che anche Castan si è fermato prima della fine dell'allenamento, Romagnoli sta bene, Benatia anche ma non ha una partita nelle gambe, c'è Jedvaj, c'è De Rossi, avremo due uomini per iniziare la gara, faremo in modo di essere competitivi anche con tutti questi problemi".

Teme che l'anno prossimo, dopo una stagione così entusiasmante, ci possa essere il rovescio della medaglia?

"Non temo nulla. Quest'anno è stata una grande stagione. Dopo le due sconfitte in campionato e quella in Coppa Italia abbiamo subito ripreso a vincere. Questa squadra ha carattere, dobbiamo continuare a seguire questa strada"

Pensa che la Roma sia la vincitrice morale di questo campionato?

"No, il titolo morale è il fatto di aver visto i nostri tifosi ritrovare l'orgoglio ed essere fiero della nostra squadra. Per me era la priorità. Abbiamo dato piacere ai nostri tifosi e non ci siamo mai risparmiati. Questo è quello che mi è piaciuto. Abbiamo dato il meglio anche quando eravamo in difficoltà sul piano numerico. Su questo dobbiamo lavorare la stagione prossima: perdere tutti questi giocatori per troppo tempo non possiamo permettercelo, serve una rosa più ampia"

Come sta Castan?

"Ha sentito un problema muscolare e si è fermato subito, vedremo col dottore domani, non voglio prendere rischi".

Cosa manca al campionato italiano?

"Sul campionato è difficile dire qualcosa, l'anno prossimo non sarà semplice perché saremo in quarta fascia e perciò avremo due/tre squadre importanti nel girone, lo abbiamo visto col Napoli che ha fatto una bella Champions, questa è una cosa a cui pensare. Se vogliamo rappresentare l'Italia dobbiamo essere pronti, con fiducia e avere la possibilità di farlo".

In alcune partite non avete giocato con lo stesso ritmo per 90': a che punto è il processo di crescita della squadra rispetto alle grandi d'Europa?

"E' vero che nessuna squadra può fare una stagione intera giocando al 100% ogni partita, è successo poche volte per noi. Il campionato italiano è molto duro. Il Portogallo, ad esempio, non è molto difficile, e possono far riposare alcuni giocatori, qui non si può fare. Il Benfica lo scorso anno ha perso tutto, tre finali, il campionato, quest'anno sono di nuovo in finale e hanno già vinto: questa è la strada da seguire per noi. Noi non abbiamo vinto niente, ma dobbiamo fare del surf su questa acqua positiva che abbiamo sotto di noi".

Quale è la cosa che più l'ha delusa del calcio italiano?

"Gli stadi. L'Italia ha bisogno di progetti come quello della Roma, è importante per sviluppare la società. La Juve è un modello da seguire, l'Olimpico è fantastico, ma sarà ancora meglio per i tifosi venire in uno stadio nuovo dove sta benissimo e vede benissimo, la proprietà americana l'ha capito subito. Pallotta ha capito che epr sviluppare il brand servivano nuove infrastrutture".

Se De Rossi giocasse al cento della difesa potrebbe tornare a giocare a centrocampo Florenzi?

"Si è tutto vero, c'è anche Taddei, c'è la possibilità di giocare in due a centrocampo e cambiare modulo, le soluzioni a centrocampo sono Mazzitelli e Florenzi".

Oggi si gioca la finale di Coppa Italia, non c'ha mai pensato che poteva esserci la Roma?

"Eh sì, abbiamo fatto di tutto per qualificarci, ma il Napoli è stato più bravo di noi, speriamo di vedere un bello spettacolo, sono due squadre offensive, con allenatori importanti".

Dodò ha già raggiunto una dimensione internazionale o deve ancora migliorare?

"Castan è a livello internazionale, merita i Mondiali, di Dodò mi è piaciuta molto la stagione, è giovane, non dimentichiamo l'infortunio grave che ha avuto. Lui è migliorato tanto, ha giocato bene, è stato frenato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori, ma è tornato bene. Deve continuare con questa voglia fare gare come quella contro il Milan".

Cosa pensa delle recenti dichiarazioni di Pjanic?

"Oggi ho letto che lui ha detto cose importanti sul Psg e sul Barça, lui ha risposto molto bene soprattutto sulla Roma, che si sente bene, che ama i tifosi e che lo amano, lui lo ha detto ma non è uscito. Sul Psg ha risposto in maniera educata, a chi è che non piace il gioco del Barça? Io sono molto ottimista".



GARCIA: "IO SONO COME MOURINHO"

In una intervista a Fox Sports, Garcia parla di Mourinho, facendo un parellelo sul quale c'è da discutere e riflettere.

"Su un punto ci somigliamo io e Mourinho: proteggiamo sempre i nostri giocatori come farebbe una mamma con i propri bambini". Così il tecnico della Roma, Rudi Garcia, parla dello Special One del Chelsea. Il francese si è soffermato sul modo di allenare del collega portoghese: "Mourinho è veramente bravo perché vince in tutte le squadre che allena. Sul suo stile di comunicazione non posso dire niente, ha il suo modo di fare, mette un po' di pressione sugli altri. Del suo modo di allenare mi piace soprattutto il fatto che protegge sempre i suoi giocatori, e questo lo trovo normale, è un po' come una mamma con i suoi bambini: nessuno può dirgli qualcosa di male o toccarglieli. E su questo punto un po' ci somigliamo".